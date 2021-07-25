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Кривенцов – о дебютной победе «Металлиста-1925» в УПЛ: «Если взять по игре, то мы хотели выступить не так»

Харьковская команда с трудом обыграла «Рух»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 22:52
Кривенцов – о дебютной победе «Металлиста-1925» в УПЛ: «Если взять по игре, то мы хотели выступить не так»
Валерий Кривенцов / Фото: УПЛ

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал победу над «Рухом» (2:1) в 1-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба харьковчан.

– Хочу поздравить нашу команду, наших болельщиков с хорошим стартом. У нас молодая команда, которой исполняется 5 лет. Дебютный матч в премьер-лиге мы выиграли, хотя он сложился для нас очень сложно.

Если взять по игре, конечно, мы хотели не так играть. Первые два быстрых забитых гола в нашем исполнении, пожалуй, определили дальнейший ход поединка. Мы начали играть от защиты, но контригра, при этом, у нас плохо получалась.

Но, опять же, нужно отдать должное «Руху». Хорошая, быстрая, техничная команда. Очень хорошо взаимодействовали на флангах. Но, опять же, учитывая, что это был первый поединок, многие ребята волновались, кто-то мог проявить себя лучше. Но в целом – победа есть победа.

Второй тайм очень плохо начали. Первые 12 минут… Будем разговаривать с игроками, но так выходить нельзя. Это психологический момент. Я это видел в раздевалке и предупредил ребят, так выходить нельзя, тем более, когда играешь дома. Поэтому, конечно, я выскажу претензии многим.

- В связи с травмой Пономаря планируется подписание форварда?

– Мы работаем в этом направлении. Я уже говорил, что у нас эта позиция была приоритетной в межсезонье. Мы еще, когда уходили в отпуск, ставили себе такую цель. У нас было несколько кандидатов, хороших нападающих. Однако мы, к сожалению, не смогли их привезти в Харьков в силу разных причин.

Но то, что мы возьмем нападающего – это я вам обещаю

Напомним, это первая победа «Металлиста-1925» в рамках УПЛ в истории клуба.

Петр Приходько
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Теги

Валерий Кривенцов Металлист 1925 Рух

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