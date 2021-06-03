Кривцов: «Хотим показывать игру, за которую нас полюбили болельщики»

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Защитник сборной Украины Сергей Кривцов оценил подготовку команды к матчу с Северной Ирландией.

Конечно, мы отрабатываем игру против соперника, который будет действовать в пять защитников, есть свои коррективы, но мы хотим показать нашу тактику и нашу игру, за которую нас полюбили болельщики. Игра с Северной Ирландией важна в плане подготовки к Евро-2020»