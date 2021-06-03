Кривцов: «Постепенно переходим к тактическим занятиям»
Кривцов: «Хотим показывать игру, за которую нас полюбили болельщики»
Украина сыграет против Северной Ирландии
11:29
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов оценил подготовку команды к матчу с Северной Ирландией.
«Мы сейчас целенаправленно готовимся к чемпионату Европы. Дни пролетают быстро, свободного времени не так много, все время занято тренировками или теоретическими занятиями.
Конечно, мы отрабатываем игру против соперника, который будет действовать в пять защитников, есть свои коррективы, но мы хотим показать нашу тактику и нашу игру, за которую нас полюбили болельщики. Игра с Северной Ирландией важна в плане подготовки к Евро-2020»
Начало матча – в 21:00.
Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.
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