Кривцов назвал главных кандидатов на попадание в сборную Украины

В УПЛ еще есть игроки, способные выступать на уровне национальной команды

Сергей Кривцов / фото - FootBoom

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, какие футболисты УПЛ близки к попаданию в состав национальной команды:

«Есть, конечно, хорошие футболисты. Если не считать «Динамо» и «Шахтер», то в «Александрии» имеются такие, которые здорово выглядят. В той же «Заре» тоже. Имереков и Вернидуб – очень хорошие защитники. Но это уже дело тренера, и его выбор. Я могу сказать, что тренеры сборной мониторят все игры УПЛ, и право выбора того или другого кандидата за ними».

В последнем матче национальная команда справилась с Финляндией (2:1) и закрепила за собой вторую строчку в группе отбора на ЧМ-2022.

Ситуация в группе Украины после первой победы команды в квалификации.