Кривцов назвал игрока, которого стоит опасаться в сборной Финляндии

Сергей Кривцов / фото - УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов оценил состав сборной Финляндии перед матчем отбора ЧМ-2022:

Выделять никого особо не буду. Но на языке крутится Пукки. Этот нападающий играет нынче в английской Премьер-лиге, и имеет большой опыт.

У них такая же ситуация, как и у нас. Есть ряд игроков, которые выпали из обоймы. Только игра покажет, кому это больше на руку.

Я рад, что после предыдущих матчей, в которых мы набрали всего пять очков, мы остаемся «в игре». Понятное дело, что это не тот результат, на который все надеялись. Теперь уже все зависит от нас. Разумеется, есть давление. Но мы будем с ним справляться и пытаться добиться нужного результата».