Кривцов назвал игрока, которого стоит опасаться в сборной Финляндии
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов оценил состав сборной Финляндии перед матчем отбора ЧМ-2022:
«Хорошая команда. Не зря финны попали в финальную часть чемпионата Европы, где уверенно провели игры. В составе сборной Финляндии есть ряд игроков, выступающих в топ-клубах ведущих европейских чемпионатов. Уже в первой встрече с этим соперником было видно, что он достаточно серьезный и к нему нужно относиться внимательно.
Выделять никого особо не буду. Но на языке крутится Пукки. Этот нападающий играет нынче в английской Премьер-лиге, и имеет большой опыт.
У них такая же ситуация, как и у нас. Есть ряд игроков, которые выпали из обоймы. Только игра покажет, кому это больше на руку.
Я рад, что после предыдущих матчей, в которых мы набрали всего пять очков, мы остаемся «в игре». Понятное дело, что это не тот результат, на который все надеялись. Теперь уже все зависит от нас. Разумеется, есть давление. Но мы будем с ним справляться и пытаться добиться нужного результата».
Украинцы с финнами набрали одинаковое количество очков – по 5. Но у скандинавов есть матч в запасе.
Игра состоится уже сегодня, 9 октября в 19:00. Онлайн трансляция встречи.
Бомбоубежище и раздевалки в подвале. На каком стадионе сборная Украины сыграет с финнами.
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