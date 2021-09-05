Кривцов назвал Украину самой стабильной командой отбора ЧМ-2022

Команда сыграла вничью в пяти матчах из пяти

Сергей Кривцов / фото - УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов на своей странице в Instagram прокомментировал результаты команды в матчах отбора ЧМ-2022:

«Звание самой стабильной (по счету) команды отборочного турнира ЧМ-2022 у нас уже есть.

Готовы уступить его ради побед».

Все свои отборочные матчи национальная команда сыграла вничью, в том числе в двух матчах с действующими чемпионами мира – сборной Франции. Также Украинцы дважды поделили очки с казахами и один раз - с финнами.

Впереди у украинцев контрольная игра с Чехией, которая состоится 4 сентября.

Напомним, Александр Петраков отправил домой еще одного игрока сборной.