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Кривцов назвал Украину самой стабильной командой отбора ЧМ-2022
Команда сыграла вничью в пяти матчах из пяти
5 сентября 20:04
Сергей Кривцов / фото - УАФ
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов на своей странице в Instagram прокомментировал результаты команды в матчах отбора ЧМ-2022:
«Звание самой стабильной (по счету) команды отборочного турнира ЧМ-2022 у нас уже есть.
Готовы уступить его ради побед».
Все свои отборочные матчи национальная команда сыграла вничью, в том числе в двух матчах с действующими чемпионами мира – сборной Франции. Также Украинцы дважды поделили очки с казахами и один раз - с финнами.
Впереди у украинцев контрольная игра с Чехией, которая состоится 4 сентября.
Напомним, Александр Петраков отправил домой еще одного игрока сборной.