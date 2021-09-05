Петраков отправил домой еще одного игрока сборной

Перед «товарухой» с чехами в обойме у специалиста все меньше футболистов

фото - УАФ

После матча квалификации ЧМ-2022 против сборной Франции (1:1) сборную Украины ждет контрольный матч с Чехией.

Вслед за Пятовым, Малиновским, Цыганковым, Степаненко, Матвиенко, Сидорчуком и Забарным главный тренер национальной команды Александр Петраков отправил в расположение клуба еще одного игрока – «динамовца» Виталия Миколенко.

Таким образом, на матч с Чехией, который состоится 8 сентября, специалист будет иметь в своем распоряжении следующих футболистов:

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Напомним, экс-тренер национальной команды Андрей Шевченко рассказал, почему 2.5 года не вызывал Виталия Буяльского в сборную Украины.