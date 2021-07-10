Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»

Сергей Кривцов / Фото: УАФ

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов высказался о критике и о том, как ее нужно воспринимать.

– Я думаю, что любой футболист реагирует на критику. Кто постарше, уже пережил эти моменты, стали умнее и мудрее. Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии. Я тоже воспринимаю конструктивную критику от людей, которые чего-то добились в своей профессии.

– В директ гадости пишут?

– Пишут, но я не реагирую. Кто-то поставил 100 гривен, проиграл их из-за того, что мы проиграли. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Я таким людям хочу сказать: напишите мне, когда поднимете какой-нибудь куш на наших победах