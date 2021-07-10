Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов высказался о критике и о том, как ее нужно воспринимать.
– Если говорить о критике, футболисты реагируют на статьи об игре команды в прессе или комментарии болельщиков?
– Я думаю, что любой футболист реагирует на критику. Кто постарше, уже пережил эти моменты, стали умнее и мудрее. Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии. Я тоже воспринимаю конструктивную критику от людей, которые чего-то добились в своей профессии.
– В директ гадости пишут?
– Пишут, но я не реагирую. Кто-то поставил 100 гривен, проиграл их из-за того, что мы проиграли. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Я таким людям хочу сказать: напишите мне, когда поднимете какой-нибудь куш на наших победах
Напомним, Кривцов пока не тренируется с «Шахтером», игрок получил травму на Евро-2020 в матче с Англией.
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