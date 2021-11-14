Кривцов – о ситуации в группе: «Уже не все зависит от нас»
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал для официального сайта УАФ ситуацию в группе отбора на чемпионат мира:
«Наша задача – выиграть следующий матч против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас, мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на нашу настройку на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной – победа.
В пятницу было возобновительное занятие для тех, кто отыграл больше тайма в матче с Болгарией, и сегодня все вышли на тренировку посвежее. Но и сегодня во многом был восстановительный день, в основном мы занимались тактическими упражнениями. А уже в воскресенье приступим к непосредственной подготовке к следующему поединку.
Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре и последний матч все покажет».
«Сине-желтые» сыграют с Боснией и Герцеговиной во вторник, 16-го ноября в Зенице.
Нужна только победа и толика удачи. Какие расклады устраивают сборную Украины в последнем туре.
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