Кривцов – о ситуации в группе: «Уже не все зависит от нас»

Сергей Кривцов / фото - УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал для официального сайта УАФ ситуацию в группе отбора на чемпионат мира:

В пятницу было возобновительное занятие для тех, кто отыграл больше тайма в матче с Болгарией, и сегодня все вышли на тренировку посвежее. Но и сегодня во многом был восстановительный день, в основном мы занимались тактическими упражнениями. А уже в воскресенье приступим к непосредственной подготовке к следующему поединку.

Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре и последний матч все покажет».