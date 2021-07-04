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Кривцов – о своей травме: «Было ощущение резкого дискомфорта – колено сразу опухло»

Защитник покинул поле еще в первом тайме
Футбол Евро-2020
18:22
Кривцов – о своей травме: «Было ощущение резкого дискомфорта – колено сразу опухло»
фото - 24 канал

В матче 1/4 Евро-2020 сборная Украины разгромно проиграла англичанам и покинула этот турнир. Защитник «сине-желтых» Сергей Кривцов вынужденно ушел с поля еще в первом тайме, получив повреждение. Игрок рассказал о своей травме:

«Вчера мне сделали МРТ, мы сразу после игры поехали в клинику. Вроде бы связки целые, но вопрос – почему колено отекшее. Завтра в Риме будем встречаться с профессором одной из клиник и, исходя из этого осмотра, будем определяться, что делать дальше.

Я остался в Риме, потому что смысла лететь в Киев нет, если нужна какая-то операция, то ее можно будет сделать здесь.

В момент травмы я почувствовал неприятное ощущение, что колено ушло назад. А затем ощутил какую-то нестабильность в суставе. Никакой сильной боли не было, но было ощущение резкого дискомфорта – колено сразу опухло».

Уход Кривцова – одна из причин такого сокрушительного поражения. Два гола англичан прилетели со стандартных положений именно после травмы защитника. Даже наставник национальной команды Андрей Шевченко признался, что рассчитывал на Кривцова при стандартах.

Также, наставник рассказал, чего не хватило его команде для победы в этом матче.

Напомним, команда уже вернулась в Украину и наткнулась на теплый прием болельщиков в аэропорту

Источник: Фокус Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Сергей Кривцов Андрей Шевченко

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