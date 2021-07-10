Кривцов: «После Евро-2020 есть чувство недосказанности»
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о выступлении национальной команды на Евро-2020.
– Четвертьфинал Евро для вас лично – достижение?
– Есть чувство недосказанности. Наверно, из-за последнего матча с Англией. 0:4 – сильно много. Думаю, если бы проиграли в борьбе, со счетом 1:2 или 2:3, были бы ближе к полуфиналу, то было бы проще. А так, когда ты к 50-й минуте теряешь все шансы, это расстраивает.
С другой стороны, если бы после матча с Австрией нам бы сказали, что мы не просто выйдем из группы, а еще и дойдем до четвертьфинала, то мы бы обрадовались.
– Андрей Шевченко сказал, что только сильная УПЛ позволит чаще попадать на такие стадии турнира. Вы с этим согласны или видите проблему в другом?
– В матчах топ-5 лиг Европы каждую неделю ты встречаешься с соперником, который оказывает на тебя давление, не дает выйти из обороны. Ты каждую неделю проводишь интенсивные игры. У нас в УПЛ такие матчи можно посчитать на пальцах одной руки, к сожалению. Это определяет рост футболистов.
Нельзя сказать, что ты не готов к таким матчам, но когда ты выходишь на поле, все эти механизмы у тебя не отработаны, как у других сборных
Напомним, ранее Кривцов рассказал о сложностях, с которыми столкнулась сборная Украины на Евро-2020.
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