Кривцов: «После Евро-2020 есть чувство недосказанности»

Сергей Кривцов / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о выступлении национальной команды на Евро-2020.

– Есть чувство недосказанности. Наверно, из-за последнего матча с Англией. 0:4 – сильно много. Думаю, если бы проиграли в борьбе, со счетом 1:2 или 2:3, были бы ближе к полуфиналу, то было бы проще. А так, когда ты к 50-й минуте теряешь все шансы, это расстраивает.

С другой стороны, если бы после матча с Австрией нам бы сказали, что мы не просто выйдем из группы, а еще и дойдем до четвертьфинала, то мы бы обрадовались.

– Андрей Шевченко сказал, что только сильная УПЛ позволит чаще попадать на такие стадии турнира. Вы с этим согласны или видите проблему в другом?

– В матчах топ-5 лиг Европы каждую неделю ты встречаешься с соперником, который оказывает на тебя давление, не дает выйти из обороны. Ты каждую неделю проводишь интенсивные игры. У нас в УПЛ такие матчи можно посчитать на пальцах одной руки, к сожалению. Это определяет рост футболистов.

Нельзя сказать, что ты не готов к таким матчам, но когда ты выходишь на поле, все эти механизмы у тебя не отработаны, как у других сборных