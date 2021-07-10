Кривцов: «После ничьей с Францией у нас было два провальных матча»

Сергей Кривцов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов ответил на вопрос о том, выйдут ли «сине-желтые» на ЧМ-2022 в Катаре.

– Еще в прошлом году, когда ходили слухи о «Милане», я был уверен, что Андрей Николаевич будет с нами как минимум до конца Евро. А сейчас они с Андреем Павелко проведут переговоры. Нам приятно работать с таким тренерским штабом.

Это их тренерская жизнь, они могут двигаться дальше в карьере, от нас ничего не зависит.

– Насколько изменился Андрей Шевченко с момента, как возглавил сборную Украины?

– Не сказал бы, что он изменился. Есть какие-то моменты, сильнее притерлись.

– На чемпионат мира в Катаре сборная Украины пробьется?

– Как говорится, быстро начали – одно место стерли. После ничьей с Францией у нас было два провальных матча. Но это только начало квалификации, впереди много игр. Мы уже почувствовали вкус таких больших футбольных форумов, хочется сыграть и на чемпионате мира