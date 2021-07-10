Кривцов: «Потенциал у сборной Украины с новой схемой есть»

Сергей Кривцов / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о новой формации команды с тремя центральными защитниками.

– Нет, ничего не объясняли. Я думаю, это современная тенденция – игра в три центрбека. Скорости в футболе постоянно растут. Считаю, это было правильным – попробовать играть по этой схеме, чтобы для нас она не была какой-то новинкой.

Но выбор схемы с четырьмя защитниками – прерогатива тренерского штаба. Они не должны объяснять, а мы не должны спрашивать, почему так. Это их решение, мы должны быть с ним полностью согласны.

– Насколько уверенно вы себя чувствуете в системе игры с тремя центрбеками?

– Конечно, это не так комфортно, как в схеме с четырьмя защитниками. Хоть мы и сыграли несколько игр, все равно эта схема для нас достаточно новая. Я думаю, те же итальянцы эту формацию шлифовали не один десяток матчей, чтобы довести ее до совершенства.

Мы неплохо играли в схеме с тремя центрбеками в матчах с Францией и Швецией. С Англией, может быть, тоже получилось бы сыграть хорошо, но все спутал быстрый пропущенный гол. Во втором тайме тоже быстро пропустили, это сломало игру. Но потенциал у сборной с этой формацией есть