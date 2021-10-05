Кривцов: «Страшно сказать, но азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии»

Сергей Кривцов / Фото: ФК Шахтер

Центрбек «Шахтера» Сергей Кривцов в своем Instagram решил поразмыслить над ролью современного защитника.

Страшно сказать, но азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии. Тогда задача была сугубо оборонительной, сегодня ты можешь влиять на исход игры. Обязан участвовать и в атакующих действиях.

На ваш взгляд, какие сейчас основные задачи защитника? И чем защитник ХХ века отличается от защитника сегодня?».