Хавбек «Шахтера»: «Динамо» оборонялось практически весь матч, а нам не хватило деталей для гола»
Кривцов: «Страшно сказать, но азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии»
Центрбек «Шахтера» заявил, что роль защитника изменилась
Сергей Кривцов / Фото: ФК Шахтер
Центрбек «Шахтера» Сергей Кривцов в своем Instagram решил поразмыслить над ролью современного защитника.
«За последние 10 лет роль защитника изменилась. Количество требуемых скиллов умножилось на два.
Страшно сказать, но азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии. Тогда задача была сугубо оборонительной, сегодня ты можешь влиять на исход игры. Обязан участвовать и в атакующих действиях.
На ваш взгляд, какие сейчас основные задачи защитника? И чем защитник ХХ века отличается от защитника сегодня?».
Напомним, в 10-м туре УПЛ «Шахтер» не сумел обыграть «Динамо» (0:0), в турнирной таблице киевляне на 3 очка впереди «горняков».
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