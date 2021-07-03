Павелко рассказал, что может стать визитной карточкой сборной Украины с Англией
Кривцов – второй среди всех игроков Евро-2020 по точности передач
Защитника сборной Украины сумел опередить лишь представитель соперника по четвертьфиналу
21:47
Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов разместился на второй строчке среди всех игроков на Евро-2020 по точности передач. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
98% пасов центрбека нашли своего адресата. Футболист «сине-желтых» выполнил 87 передач. 85 из них оказались точными.
Лучшим по данному показателю является защитник сборной Англии Рис Джеймс (99%). Тройку замкнул бельгийский защитник Дедрик Боята (97,5%).
Кривцов выйдет в стартовом составе на матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Встреча начнется уже сегодня, 3 июля, в 22:00.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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