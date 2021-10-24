Кризисная «Барселона» впервые за 15 лет сыграет «Класико» без Месси. Поможет ли это «Реалу»?

У «сливочных» хватает своих проблем

Превью

Фото - twitter.com/RMCFarab

В каком бы состоянии не находились «Реал» и «Барселона», Эль-Класико всегда вызывает большой интерес во всем мире. Противостояние грандов испанского футбола станет центральным спортивным событием выходных и соберет у своих экранов миллионы болельщиков по всему миру. И это тот статус противостояния, который матчи между «Реалом» и «Барселоной» зарабатывали десятилетиями, поэтому какие-то временные проблемы команд не способны погасить величину каждой следующей игры.

Да, «Барселона» сейчас совсем не та, что еще несколько лет назад. Команду накрыли последствия неэффективного управления, и одновременно с этим ей приходится учиться выживать без Лионеля Месси, что очень непросто – зависимость команды от аргентинского нападающего оказалась слишком большой. Впервые за 15 лет его нет в клубе во время Эль Класико. И это, безусловно, серьезная, но не критическая потеря противостояния. Ведь когда-то мы научились мириться с тем, что в рамках матчей между «Реалом» и «Барселоной» больше не будет дуэль Роналду и Месси.

Несмотря на две победы подряд (над «Валенсией» (3:1) в чемпионате и над «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов), недовольство работой Рональда Кумана во главе команды никуда не подевалось. Болельщики продолжают не верить в светлое будущее команды под руководством голландского специалиста, но руководство выписало ему кредит доверия. Победы только добавляют этой уверенности, но игровых проблем у «Барселоны» по-прежнему хоть отбавляй.

На данный момент «Барселона» идет только седьмой в турнирной таблице, но отставание от зоны Лиги чемпионов составляет только два очка – мотивация разжиться победой в матче против «Реала» обусловлена еще и этим.

«Сливочные» на данный момент идут третьими, имея на два очка больше, чем у принципиального соперника. Несмотря на разгром «Шахтера» посреди недели, нельзя сказать, что у «Реала» в противовес «Барселоне» дела идут хорошо. Последний матч в чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти проиграли «Эспаньолу» (1:2), да и игра против «Шахтера», несмотря на итоговый счет, не была такой уж и беспроблемной, особенно в первом тайме. В матче против «Барселоны» «Сливочным» не смогут помочь Себальос, Йович и Бэйл, а участие Кархвахаля, Азара и Иско находится под вопросом.

У «Барселоны» кадровых проблем не меньше – каталонцы вынуждены будут обходиться без Педри, Брэйтуэйта, Дембеле и Араухо.

Последние три матча против «Барселоны» оставались за «Реалом» – два в прошлом сезоне чемпионата Испании, еще один – в позапрошлом. И это с учетом участия Месси. На этот раз букмекеры дают одинаковые шансы на победу обеих команд – по 2,60. Но с учетом того, что игра пройдет на «Камп Ноу» – эти коэффициенты в пользу «Реала».

Кроме того, оба матча прошлого сезона были «верховыми», но на этот раз коэффициент на тотал больше 2,5 голов в районе 1,7. Значит далеко не факт, что матч получится результативным. Скорее всего, исход этой встречи может решить один забитый мяч.