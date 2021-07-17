Кроме «Кривбасса», Хобленко может продолжить карьеру в УПЛ

Новичок элитного дивизиона также заинтересован в услугах форварда

Алексей Хобленко / Фото - СК Днепр-1

Нападающий Алексей Хобленко вернулся в Украину из «Стабека». Там он выступал на правах аренды.

Форвард, права на которого принадлежат «Днепру-1», рассматривает варианты продолжения карьеры. Игроку не удалось закрепиться в норвежском клубе, за который он отыграл всего четыре поединка.

На Хобленко претендуют несколько клубов. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Кривбасса». Также стало известно, что игрока не против заполучить «Черноморец».

Ранее скаут Серии А оценил возможность перехода форварда «Днепра-1» Артема Довбыка в итальянский чемпионат.