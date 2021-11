Круче Супермена и Бэтмена. Криштиану Роналду снова спас «Манчестер Юнайтед» – он невероятен

Криштиану Роналду / Фото - si.com

Ему уже 36 лет. Казалось, что он возвращается в «Манчестер Юнайтед», чтобы попросту красиво попрощаться с футболом. Но нет. Криштиану Роналду приехал в Англию и стал лидером.

Команда Уле-Гуннара Сульшера выдала серию неудачных матчей – выиграла лишь две с семи встреч во всех турнирах. Но потом норвежец решил попробовать схему 3-5-2 – и сразу же получил победу 3:0 над «Тоттенхэмом» с последующим увольнением Нуну Эшпириту Санту.

На «Аталанту» в Лиге чемпионов МЮ вышел с той же расстановкой, вот только планы нарушила травма Рафаэля Варана. Пришлось возвращаться к паре центральных защитников, один из которых на радостях едва не раздавил Роналду в своих объятиях.

Bailly didn't want to let Ronaldo go. pic.twitter.com/p8hT3VW7u9

Статистика Криштиану Роналду в матче против «Аталанты»:

Подсчеты SofaScore не впечатляют? Но все же Роналду был признан лучшим игроком матча – он забил два мяча в этой встрече: сначала в компенсированное время к первому тайму, а затем и ко второму. Он снова это сделал.

Роналду забивает в каждой из игр текущей Лиги чемпионов

Со швейцарцами манкунианцы не смогли в меньшинстве набрать ни одного очка. С испанцами Роналду вырвал для команды победу, а с итальянцами – победу и ничью. Без преувеличения, феноменально.

Еще раз, если вы забыли – ему 36 лет, в феврале исполнится 37. Сульшер находился на пороге увольнения, но, складывается ощущение, что Роналду пытается его спасти. Тренер впечатлен своим подопечным:

Тренер соперника Джан Пьеро Гасперини тоже считает, что Роналду незаконно хорош:

Британские эксперты также были впечатлены игрой португальца.

"This is what he does! It's illegal! Alien!"



We think @rioferdy5 enjoyed Cristiano Ronaldo's goals against Atalanta tonight... #UCLTONIGHT pic.twitter.com/8NlRaF4qWu