Круче Супермена и Бэтмена. Криштиану Роналду снова спас «Манчестер Юнайтед» – он невероятен

Португалец забивает в каждом матче Лиги чемпионов

Послесловие

Криштиану Роналду / Фото - si.com

Ему уже 36 лет. Казалось, что он возвращается в «Манчестер Юнайтед», чтобы попросту красиво попрощаться с футболом. Но нет. Криштиану Роналду приехал в Англию и стал лидером.

Команда Уле-Гуннара Сульшера выдала серию неудачных матчей – выиграла лишь две с семи встреч во всех турнирах. Но потом норвежец решил попробовать схему 3-5-2 – и сразу же получил победу 3:0 над «Тоттенхэмом» с последующим увольнением Нуну Эшпириту Санту.

На «Аталанту» в Лиге чемпионов МЮ вышел с той же расстановкой, вот только планы нарушила травма Рафаэля Варана. Пришлось возвращаться к паре центральных защитников, один из которых на радостях едва не раздавил Роналду в своих объятиях.

Bailly didn't want to let Ronaldo go. pic.twitter.com/p8hT3VW7u9 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 3, 2021

Статистика Криштиану Роналду в матче против «Аталанты»:

4 удара

2/3 удачных попыток дриблинга

89% точность передач

7 потерь

0 фолов заработано

2/4 выигранных единоборств внизу

2/6 выигранных единоборств вверху

Подсчеты SofaScore не впечатляют? Но все же Роналду был признан лучшим игроком матча – он забил два мяча в этой встрече: сначала в компенсированное время к первому тайму, а затем и ко второму. Он снова это сделал.

Роналду забивает в каждой из игр текущей Лиги чемпионов

«Янг Бойз» – 13'

«Вильярреал» – 90+5'

«Аталанта» – 81'

«Аталанта» – 45+1', 90+1'

Со швейцарцами манкунианцы не смогли в меньшинстве набрать ни одного очка. С испанцами Роналду вырвал для команды победу, а с итальянцами – победу и ничью. Без преувеличения, феноменально.

«Мы верим до конца… и мы сделаем все, чтобы достичь наших целей. Мы – красные дьяволы».

11 матчей

10 выходов в старте

9 голов

1 голевая передача

Еще раз, если вы забыли – ему 36 лет, в феврале исполнится 37. Сульшер находился на пороге увольнения, но, складывается ощущение, что Роналду пытается его спасти. Тренер впечатлен своим подопечным:

«Для нас Роналду как Майкл Джордан для «Чикаго Буллз». Никто не может ставить под сомнение характер этих парней. Они попросту не сдаются, продолжают бороться».

Тренер соперника Джан Пьеро Гасперини тоже считает, что Роналду незаконно хорош:

«Чудесный вечер, хороший результат. Если бы не магия Роналду, то было бы еще лучше».

Британские эксперты также были впечатлены игрой португальца.

"This is what he does! It's illegal! Alien!"



We think @rioferdy5 enjoyed Cristiano Ronaldo's goals against Atalanta tonight... #UCLTONIGHT pic.twitter.com/8NlRaF4qWu — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 2, 2021

Рио Фердинанд вцепился в горло критикам португальца, которого болельщики второй месяц кряду признали лучшим игроком команды:

«Люди говорят, что Роналду недостаточно работает, но он делает самое сложное в игре – забивает голы. В критический момент появляется он – в любой стране, на любом стадионе, в любое время. Он появляется в самый важный момент и выполняет свою работу».

Естественно, и Гари Линекер не остался в стороне:

«Он невероятный. Криштиану Роналду снова сделал это. Один из лучших финишеров в истории футбола. Исключительный игрок».

Португалец получил заслуженную похвалу.

Ходят слухи, что когда любители комиксов спорят кто круче Супермен или Бэтмен, то Роналду отвечает им: «Подержите мой фреш. Сейчас я покажу вам настоящего супергероя».

И вот что он делает после этих слов: