Ксенз покинул «ВПК-Агро»

Футболисту предоставили статус свободного агента





Павел Ксенз / Фото: Footboom

34-летний экс-игрок сборной Украины Павел Ксенз получил статус свободного агента и покинул «ВПК-Агро».



Ксенз перешел в «ВПК-Агро» в феврале текущего года. До этого он играл за «Динамо-3», «Динамо-2», ЦСКА, «Закарпатье», «Ильичевец», «Харьков», «Александрию», «Карпаты», «Металлист», «Днепр», польскую «Сандецью» и «Олимпик». В активе Ксенза один поединок за сборную Украины.

В минувшем сезоне Ксенз провел в Первой лиге за «ВПК-Агро» 14 матчей и забил 2 мяча. Перед новым сезоном новым главным тренером клуба стал экс-тренер «Зари» и «Руха» Александр Грицай.