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Ксенз покинул «ВПК-Агро»

Футболисту предоставили статус свободного агента

Футбол Первая лига
19:30
Ксенз покинул «ВПК-Агро»
Павел Ксенз / Фото: Footboom

34-летний экс-игрок сборной Украины Павел Ксенз получил статус свободного агента и покинул «ВПК-Агро».

Ксенз перешел в «ВПК-Агро» в феврале текущего года. До этого он играл за «Динамо-3», «Динамо-2», ЦСКА, «Закарпатье», «Ильичевец», «Харьков», «Александрию», «Карпаты», «Металлист», «Днепр», польскую «Сандецью» и «Олимпик». В активе Ксенза один поединок за сборную Украины.

В минувшем сезоне Ксенз провел в Первой лиге за «ВПК-Агро» 14 матчей и забил 2 мяча. Перед новым сезоном новым главным тренером клуба стал экс-тренер «Зари» и «Руха» Александр Грицай.

Источник: meta-ratings.com.ua Карен Агабекян
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Павел Ксенз ВПК-Агро

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