Кубок Африки-2022 могут отметить из-за нового штамма коронавируса

Также у хозяина турнира есть проблемы с организацией

Фото: RMC Sport

Кубок Африки-2022 может не состояться.

Турнир запланирован на январь-февраль 2022 года, но в ближайшие дни его проведение могут отменить.

Во первых, у Камеруна, который должен принять турнир, возникли проблемы с организацией. Во-вторых, новый штамм коронавируса «омикрон» добрался и до Африки. Число заразившихся продолжает увеличиваться.

Решение будет принято в ближайшие дни на внеплановом заседании Африканской конфедерацией футбола, сообщает RMC Sport.

Кубок африканских наций-2021 должен пройти с 9 января по 6 февраля. Ранее уже была отменена зимняя универсиада.