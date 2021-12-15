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Кубок Африки-2022 могут отметить из-за нового штамма коронавируса
Также у хозяина турнира есть проблемы с организацией
Фото: RMC Sport
Кубок Африки-2022 может не состояться.
Турнир запланирован на январь-февраль 2022 года, но в ближайшие дни его проведение могут отменить.
Во первых, у Камеруна, который должен принять турнир, возникли проблемы с организацией. Во-вторых, новый штамм коронавируса «омикрон» добрался и до Африки. Число заразившихся продолжает увеличиваться.
Решение будет принято в ближайшие дни на внеплановом заседании Африканской конфедерацией футбола, сообщает RMC Sport.
Кубок африканских наций-2021 должен пройти с 9 января по 6 февраля. Ранее уже была отменена зимняя универсиада.