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Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна

Эфиопия и Буркина-Фасо также не выявили победителя
Футбол В мире
21:58
Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна
Фото: Getty Images

В группе А состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

Буркина-Фасо – Эфиопия 1:1

Голы: Баяла, 24 – Кебеде, 52, пен

Буркина-Фасо: Уэдраого, Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира, Баяла (Уаттара, 63), Туре, Сангаре (Уэдраого, 63), Банде (Саного, 76), Траоре.

Эфиопия: Шанко, Тамене, Баех, Юсеф, Йоханнес, Эндашев (Мелейо, 60), Дагначев (Гебремихаэл, 75), Тунджо, Кебеде, Насир, Хотесса (Тафессе, 61).

Предупреждения: Эндашев (36), Кебеде (74).

Кабо-Верде – Камерун 1:1

Голы: Родригеш, 53 – Абубакар, 39

Кабо-Верде: Возинья, Фортес, Стопира, Лопес, Диней (Фортеш, 82), Тавареш, Патрик, Роша Сантуш (Фуртаду, 78), Жамиру (Ненаш, 78), Семеду (Родригеш, 46), Семеду (Фернандеш, 67).

Камерун: Онана, Фэ (Мбайзо, 87), Мукуди, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Нгамале (Шупо-Мотинг, 70), Кунде (Леа-Силики, 62), Замбо-Ангисса, Гвет (Онана, 87), Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 70).

Предупреждения: Фэ (45), Диней (65), Замбо-Ангисса (81).

Из этой группы вышли команды Камеруна (7 очков) и Буркина-Фасо (4 очка). Кабо-Верде занял третье место (4 очка). Из 6-ти групп в плей-офф выйдет 4 лучших команды, которые заняли 3-и места. Сборная Эфиопии покинула турнир.

Петр Приходько
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Теги

сборная Камеруна (футбол)

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