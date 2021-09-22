Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины. «Ингулец» вылетел от команды Второй лиги, «Мариуполь» прошел «Волынь» после серии пенальти
Также в следующий раунд вышли «Александрия», «Днепр-1», и «Верес»
Фото: ФК Мариуполь
Вашему вниманию результаты игрового дня в 1/16 финала Кубка Украины.
«Таврия» – «Александрия» 1:3
Голы: Барладым, 34, пен – Рыбалка, 2, Кожушко, 25, Демченко, 80, пен
ЛНЗ – «Ингулец» 2:1
Голы: Долинский, 38, Сторчеус, 90+1 – Плохотнюк, 19
«Волынь» – «Мариуполь» 0:0 (серия пенальти – 5:6)
«ВПК-Агро» – «Днепр-1» 1:2
Голы: Сухарь, 77 – Русин, 37, Ярмолюк, 49
«Оболонь» – «Верес» 0:1
Гол: Шестаков, 90+1
Напомним, вчера в Кубке Украины «Металлист» выбил с турнира «Десну» (2:1).
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