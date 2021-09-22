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Кубок Украины. «Ингулец» вылетел от команды Второй лиги, «Мариуполь» прошел «Волынь» после серии пенальти

Также в следующий раунд вышли «Александрия», «Днепр-1», и «Верес»
Футбол Кубок Украины по футболу
21:30
Кубок Украины. «Ингулец» вылетел от команды Второй лиги, «Мариуполь» прошел «Волынь» после серии пенальти
Фото: ФК Мариуполь

Вашему вниманию результаты игрового дня в 1/16 финала Кубка Украины.

«Таврия» – «Александрия» 1:3

Голы: Барладым, 34, пен – Рыбалка, 2, Кожушко, 25, Демченко, 80, пен

ЛНЗ – «Ингулец» 2:1

Голы: Долинский, 38, Сторчеус, 90+1 – Плохотнюк, 19

«Волынь» – «Мариуполь» 0:0 (серия пенальти – 5:6)

«ВПК-Агро» – «Днепр-1» 1:2

Голы: Сухарь, 77 – Русин, 37, Ярмолюк, 49

«Оболонь» – «Верес» 0:1

Гол: Шестаков, 90+1

Напомним, вчера в Кубке Украины «Металлист» выбил с турнира «Десну» (2:1).

Петр Приходько
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