Кучер: «Арбитр отсудил по делу – не ожидали столько грубости от «Альянса»

Александр Кучер / Фото: metalist.ua

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер дал комментарий в эфире телеканала «Футбол» после победы над «Альянсом» (2:0) в первом туре Первой лиги.



Вы сделали двойную замену в перерыве.

Почему Маилтон не вышел в старте?

Что думаете об удалениях?

Арбитр поставил пенальти в наши и в их ворота – отсудил, думаю, по делу. Пенальти было чистым, наш игрок выходил один на один, его сбили – красная карточка. Все заслуженно было сегодня.