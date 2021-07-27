«Изнасилование украинского футбола». Президент «Альянса» раскритиковал судейство в матче с «Металлистом»
Кучер: «Арбитр отсудил по делу – не ожидали столько грубости от «Альянса»
Наставник «Металлиста» прокомментировал первую победу после возрождения клуба
08:27
Александр Кучер / Фото: metalist.ua
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер дал комментарий в эфире телеканала «Футбол» после победы над «Альянсом» (2:0) в первом туре Первой лиги.
Хорошая игра с нашей стороны, заслуженная победа. Тяжелая, нервная игра, но все же добыли положительный результат.
Вы сделали двойную замену в перерыве.
Надо было освежить атаку, добавить агрессии. На это была нацеленность.
Почему Маилтон не вышел в старте?
Это наше решение. Решили, что во втором тайме надо будет усилять игру и его выпустим.
Что думаете об удалениях?
Мы играли с «Альянсом» на сборах – с ними было приятно играть, самая играющая команда лиги. Но мы не ожидали, что сегодня они будут играть настолько грубо – столько мелких фолов – и закрытый футбол.
Арбитр поставил пенальти в наши и в их ворота – отсудил, думаю, по делу. Пенальти было чистым, наш игрок выходил один на один, его сбили – красная карточка. Все заслуженно было сегодня.
Какой вывод дала эта игра?
«Металлисту» будет непросто в будущем.
Президент «Альянса» назвал матч «изнасилованием украинского футбола».
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