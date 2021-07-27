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Кучер: «Арбитр отсудил по делу – не ожидали столько грубости от «Альянса»

Наставник «Металлиста» прокомментировал первую победу после возрождения клуба
Футбол Первая лига
08:27
Кучер: «Арбитр отсудил по делу – не ожидали столько грубости от «Альянса»
Александр Кучер / Фото: metalist.ua

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер дал комментарий в эфире телеканала «Футбол» после победы над «Альянсом» (2:0) в первом туре Первой лиги.

Хорошая игра с нашей стороны, заслуженная победа. Тяжелая, нервная игра, но все же добыли положительный результат.

Вы сделали двойную замену в перерыве.

Надо было освежить атаку, добавить агрессии. На это была нацеленность.

Почему Маилтон не вышел в старте?

Это наше решение. Решили, что во втором тайме надо будет усилять игру и его выпустим.

Что думаете об удалениях?

Мы играли с «Альянсом» на сборах – с ними было приятно играть, самая играющая команда лиги. Но мы не ожидали, что сегодня они будут играть настолько грубо – столько мелких фолов – и закрытый футбол.

Арбитр поставил пенальти в наши и в их ворота – отсудил, думаю, по делу. Пенальти было чистым, наш игрок выходил один на один, его сбили – красная карточка. Все заслуженно было сегодня.

Какой вывод дала эта игра?

«Металлисту» будет непросто в будущем.

Президент «Альянса» назвал матч «изнасилованием украинского футбола».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Кучер Металлист Альянс

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