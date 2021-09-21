Кучер: «Будет приятно сыграть с «Десной», которая борется за еврокубковые позиции»
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер высказался о грядущем матче с «Десной» в 1/16 финала Кубка Украины. Слова специалиста приводит пресс-служба харьковчан.
– Будет приятно сыграть с командой, которая все время борется за высокие позиции. Это даже больше, чем середнячок УПЛ, команда борется за еврокубковые позиции. Поэтому для нас это хороший экзамен.
– Вы наверняка посмотрели не один матч «Десны». В этом сезоне команда неоднозначно играет – то уступает со счетом 0:4 «Вересу», то поднимается на третье место.
– Команда сейчас занимает в турнирной таблице высокую позицию, так что для нас это будет непростая игра. Хотим увидеть себя на их фоне. Тем более у нас еще не было игр с командами Премьер-лиги.
– Настраивать подопечных на матч с таким соперником вряд ли нужно?
– Конечно, «Десна» – хороший мотиватор для нас. Ребята это тоже понимают и усердно готовятся к игре.
– В первой лиге команда во всех матчах играла с позиции силы. С «Десной» будет так же?
– Посмотрим.
Напомним, «Металлист» презентовал новичка, который выступал в АПЛ.
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