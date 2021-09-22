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Кучер: «На «Десну» игроков даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель»

Тренер – о победе «Металлиста»
Футбол Кубок Украины по футболу
08:32
Кучер: «На «Десну» игроков даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель»
Фото: ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Десной» (2:1) в 1/16 финала Кубка Украины.

«Мы довольны победой. Играли с хорошим соперником, командой, которая сейчас занимает ведущие роли в украинском футболе, борется всегда за призовые еврокубковые места, поэтому играть было непросто. Да, ребята настраивались, вернее, их даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель. В первом тайме мы сыграли где-то плохо, было много волнения и переживания, немало брака в простых ситуациях. Теряли мяч, допускали неоправданные ошибки, из-за этого у наших ворот возникали проблемы, а команда соперника создавала моменты. В перерыве поговорили, успокоили ребят, и все поменялось. Во втором тайме мы заиграли, забили два хороших мяча, поэтому ребята молодцы. Отдельно также хочу поблагодарить болельщиков, они тоже большие молодцы. Поддерживают, болеют, еще раз большое им спасибо».

Лично для вас этот матч – кубковая игра на вылет или экзамен командой Премьер-лиги?

«Эти вещи взаимосвязаны. Мы идем от матча к матчу, нам неважно, кто против нас играет, всегда настраиваем команду только на победу. Конечно, учитывая то, что мы еще никогда не играли с командой Премьер-лиги – это для нас тоже было испытанием. Ребята также это понимали и готовились соответствующе. Я думаю, мы прошли это испытание с достоинством».

За «Металлист» дебютировал английский новичок Кадим Харрис, который сразу же отметился голом. Как вы оцените его игру, а также вливание в команду?

«Он хорошо вошел, забил. Для Кадима это прежде всего будет эмоциональной подъем. Но есть принципы взаимодействия в нашей команде, ему все равно еще надо привыкать к коллективу, притираться. Я думаю, все будет нормально, ибо он хороший открытый парень, к тому же общительный. По моему мнению, проблем не возникнет».

В 1/8 финала также прошел «Рух».

Андрей Усмонов
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