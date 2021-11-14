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Кучер рассказал, когда бразильский новичок сможет дебютировать за «Металлист»

Легионера уже представили перед фанатами
Футбол Первая лига
14:37
Кучер рассказал, когда бразильский новичок сможет дебютировать за «Металлист»
Паулиньо Бойя / фото - ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал для пресс-службы харьковского клуба победу своей команды над «Прикарпатьем» (4:0):

«Хорошая игра получилась, как мы и предполагали. Открытая, со множеством моментов. Уверен, что она понравилась и зрителям, и телезрителям. Мы добыли заслуженную победу. 4:0, три очка есть. Впереди у нас два непростых матча — с «Олимпиком» и «Оболонью». Надо достойно завершить год, максимально подготовиться к играм».

Сегодня Риаскос снова оформил дубль. В последних трех матчах на «Металлисте» он отличился четыре раза. Можно сказать, что он набрал свои лучшие кондиции?

«То, что Брайан забивает, это хорошо. Сегодня голами отметились и Риаскос, и Пейшото. Думаю, это ребята, которые должны забивать в принципе. Конечно, голы придают им уверенности, это для нас большой плюс. Надеюсь, они продолжат в том же духе, будут забивать и дальше».

Порох в последних матчах регулярно выходил в основе, а сегодня его не было в заявке. Это как-то связано с его попаданием в расширенный список молодежной сборной Украины или есть какая-то другая причина?

«У Богдана была температура, болело горло, он остался дома. Сделали тест — отрицательный, так что все нормально. Надеюсь, через пару дней он вернется в строй».

Как вы уже сказали, до перерыва в чемпионате осталось два тура. Можете уже приоткрыть секрет, какие планы у команды на зимнюю паузу?

«Отдохнем полтора месяца. Соберемся где-то, наверно, 14—15 января и проведем два или три сбора в Турции».

Осталось два тура, а заработал ли кто-то из футболистов досрочный отпуск? Бывают такие случаи...

«Нет, пусть даже не надеются, никаких досрочных отпусков не будет. Мы все должны быть вместе, у нас один коллектив. Впереди очень непростые игры, с командами, которые претендуют на 3–4 место, то есть на выход в плей-офф, переходные матчи за право выступать в элите. Игры обещают быть интересными. Так что мы все должны быть здоровы, в боевой готовности».

На представленного сегодня Александром Ярославским новичка Паулиньо можно рассчитывать в оставшихся двух матчах?

«Нет, он сможет играть уже после Нового года. Конечно, хотелось бы увидеть его на поле и раньше. Но и так он тренируется с командой, адаптируется, это уже большой плюс для нас».

Напомним, ранее тренер «Прикарпатья» указал на несправедливое решение арбитра в матче с «Металлистом».

Павел Харченко
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Теги

Металлист Александр Кучер Паулиньо Бойя

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