Кучер: «У «Металлиста» было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам нужен перерыв»

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Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер подвел итоги осенней части сезона для команды в Первой лиге.

Нам нужны сборы для того, чтобы сыграться, чтобы взаимопонимание было на высочайшем уровне, и тогда нам будет легче играть. Когда много новых футболистов, очень тяжело строить игру. Когда они какой-то период времени, полгода находятся вместе — это уже совсем другой результат».