«Металлист» ушел на зимний перерыв единоличным лидером Первой лиги, обыграв «Оболонь»
Кучер: «У «Металлиста» было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам нужен перерыв»
Харьковчане лидирует в Первой лиге
20:10
Фото: ФК Олимпик
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер подвел итоги осенней части сезона для команды в Первой лиге.
«Конечно же, нам нужен перерыв. Ребята должны хорошо отдохнуть, восстановиться. У нас было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам надо было привить игру, поставить всех ребят в один коллектив, мы это старались сделать.
Нам нужны сборы для того, чтобы сыграться, чтобы взаимопонимание было на высочайшем уровне, и тогда нам будет легче играть. Когда много новых футболистов, очень тяжело строить игру. Когда они какой-то период времени, полгода находятся вместе — это уже совсем другой результат».
«Металлист» завершил осеннюю часть сезона лидером Первой лиги.
Один из лидеров команды может уйти в «Шахтер».
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