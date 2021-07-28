34-летний экс-игрок «Динамо» собирается возобновить карьеру
Кучеров: «Каждый игрок «Вереса» хочет проявить себя в матче с «Динамо»
Новички УПЛ сразятся с прошлогодними чемпионами
фото - ФК Динамо
В матче второго тура УПЛ ровненский «Верес» 1-го августа на выезде сыграет с киевским «Динамо».
Защитник гостей Валерий Кучеров поделился ожиданиями от матча с таким грозным соперником:
«Уверен, что каждый из футболистов нашей команды хочет, как можно лучше себя проявить в матче против Динамо.
Хочу, чтобы команда сыграла в это воскресенье не хуже, чем в сезоне 2017-2018, когда на первом этапе чемпионата Верес сыграл с Динамо вничью на выезде и победил дома.
Готовимся к матчу в обычном режиме. И с хорошим настроением после выходных».
Свой первый матч после возвращения в элиту «Верес» завершил с ничейным результатом, отобрав очки у участника еврокубков.
«Динамо» же пропустило первый тур и доиграет его 11-го августа. Киевлянам будет противостоять «Минай».
Напомним, «Аль-Айн» Реброва пытался перехватить у «Динамо» игрока.
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