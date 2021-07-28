Кучеров: «Каждый игрок «Вереса» хочет проявить себя в матче с «Динамо»

фото - ФК Динамо

В матче второго тура УПЛ ровненский «Верес» 1-го августа на выезде сыграет с киевским «Динамо».

Защитник гостей Валерий Кучеров поделился ожиданиями от матча с таким грозным соперником:

Хочу, чтобы команда сыграла в это воскресенье не хуже, чем в сезоне 2017-2018, когда на первом этапе чемпионата Верес сыграл с Динамо вничью на выезде и победил дома.

Готовимся к матчу в обычном режиме. И с хорошим настроением после выходных».