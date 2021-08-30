Забил не за ту львовскую команду. Защитник «Львова» автоголом принес победу «Руху»
Кучук: «Каждый футболист стелился так, будто последний матч играл»
Тренер «Руха» – о победе в дерби
Фото: ФК Рух
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук оценил победу в дерби против «Львова» (1:0) в 6-м туре УПЛ.
«Если вы заметили, то каждый футболист стелился так, будто последний матч играл. Нам и за счет этого, и за счет быстрых перестроений удалось взломать оборону соперника.
Да – непросто, но мы ее взломали. У нас была очень жесткая неделя, очень жесткий разговор после игры с «Днепром-1».
Я вижу, что футболисты поняли, в чем была проблема».
«Львов» все еще без побед в чемпионате Украины.
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