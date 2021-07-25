Кухаревич лишь шестой. Всего пять украинских футболистов играли в чемпионате Франции до него
Кухаревич дебютировал в составе новичка Лиги 1
Форвард провел первый матч в новом клубе
25 июля 11:49
Николай Кухаревич / фото - dynamo.kiev
Украинский нападающий Николай Кухаревич дебютировал в составе французского «Труа»
Экс-форвард «Руха» на 70-й минуте появился на поле в спарринге с «Анже», но не помог команде переломить ход поединка и уйти от разгромного поражения 0:3.
31-го июля «Труа» проведет контрольный матч против «Манчестер Сити», где Кухаревич сможет сыграть против своего соотечественника Александра Зинченко.
Напомним, Кухаревич стал 6-м украинским игроком, который сыграет в французской Лиге 1.