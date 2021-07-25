Кухаревич дебютировал в составе новичка Лиги 1

Форвард провел первый матч в новом клубе

Николай Кухаревич / фото - dynamo.kiev

Украинский нападающий Николай Кухаревич дебютировал в составе французского «Труа»

Экс-форвард «Руха» на 70-й минуте появился на поле в спарринге с «Анже», но не помог команде переломить ход поединка и уйти от разгромного поражения 0:3.

31-го июля «Труа» проведет контрольный матч против «Манчестер Сити», где Кухаревич сможет сыграть против своего соотечественника Александра Зинченко.

Напомним, Кухаревич стал 6-м украинским игроком, который сыграет в французской Лиге 1.