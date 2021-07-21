Кухаревич лишь шестой. Всего пять украинских футболистов играли в чемпионате Франции до него

Пока на отлично не вышло ни у кого

История

Фото: ФК Труа

Нападающий Николай Кухаревич стал футболистом французского «Труа».

Он лишь шестой украинский футболист, который может сыграть в Высшей лиге чемпионата Франции. Стоит сказать, что из пяти остальных карьера во Франции не удалась никому.

Александр Заваров. «Нанси», «Сен-Дризье».

Фото: AFP

Во Францию

приехал уже доигрывать карьеру. Впрочем, в «Нанси» полузащитник провел аж пять сезонов и был ключевым игроком команды.

Существует мнение, что «Нанси» для Заварова порекомендовал сам Мишель Платини. Правда, в Высшей лиге Заваров отыграл лишь два сезона, после чего «Нанси» вылетел во Второй дивизион. Уходить из команды Александр не стал и провел там еще три сезона, после чего перебрался в любительский клуб «Сен-Дризье». После трех лет там решил завершить карьеру.

Сергей Скаченко. «Мец».

Пожалуй, последний игрок, сумевший хоть как-то проявить себя во Франции. Зато, экс-форвард сборной Украины увидел мир. До «Меца» успел поиграть в Южной Кореи и России. Именно с «Торпедо» Скаченко сумел пробиться во Францию.

Ключевым игроком в «Меце» Скаченко так и не стал. Более-менее провел лишь первый сезон, в котором отличился пять раз в 16-ти матчах. В остальных играх и сезонах забивать ему не удавалось.

Французы несколько раз сдавали игрока в аренду, но заиграть больше нигде не удавалось. Также, как и у Заварова, у Скаченко во Франции получилось не очень. Хотя в Лиге 1 Сергей провел три сезона.

Павел Яковенко. «Сошо».

Рейд экс-полузащитника «Динамо» во Францию также не обернулся успехом. Однако тут игроку помешали травмы.

Главную из них он получил еще в матче за сборную СССР, из-за которой пропустил два крупных турнира – Евро-88 и ЧМ-90. На свой уровень после выздоровления он так и не вернулся.

За «Сошо» Яковенко-старший успел забить один мяч, но отыграл за команду лишь шесть игр. Травмы утомили футболиста, и в 29 лет он решил завершить карьеру.

К слову, «Сошо» пошел на уступки и согласился досрочно завершить контракт Яковенко, ведь его соглашение было рассчитано еще на 1,5 года.

Юрий Яковенко. «Аяччо»

Вояж младшего сына

во Францию вышел еще хуже, чем у отца. В «Аяччо»

сыграл лишь два матча, после чего планы у клуба на украинца резко изменились.

За полгода «Аяччо» не нашел, как использовать игрока, и, в итоге, разорвал с ним контракт. После этого Юрий долгое время был без клуба, но сумел подписаться с «Анортосисом» из Кипра.

Остальные три игрока в Высшей лиги Франции так и не сыграли. Максимум – Второй дивизион, – и то у одного футболиста.

Филипп Будковский. «Сошо».

У украинца появился шанс заиграть в Европе. «Сошо» договорился об аренде форварда у «Шахтера», но в Лиге 2 у Филиппа не получилось.

Сам игрок признавался, что помешали языковой барьер и тренер, который так и не стал делать на него ставку. После возвращения в Украину Будковский заявил, что считает вояж во Францию неудачным.

Обрести себя в УПЛ Филипп смог не сразу. В «Заре» заиграть не удалось, а вот в «Десне» получилось сполна, где и играет до сих пор.

Дмитрий Непогодов. «Марсель-Б».

Фото: УПЛ

Украинский голкипер действительно играл во Франции. Правда, за молодежную команду «Марселя», хотя и провел немного-немало три сезона.

Мог голкипер оказаться в другой команде Франции – «Лионе», – но помешали этому местные законы. В итоге, Непогодов попал в «Марсель».

Суммарно Дмитрий сыграл 22 матча за «Марсель-Б», но закрепиться во Франции вратарю не удалось. Впрочем, удалось понаблюдать за Рибери, Насри и Бартезом.

Мирослав Славов. «Бордо-Б».

Фото: Grani.lv

Украинский нападающий также играл в молодежной команде, но в составе жирондинцев. Правда, в 20 матчах

не забил ни одного мяча и вряд ли с такой статистикой мог мечтать о дальнейшей карьере в команде.

В Украине поиграл лишь за «Металлург», а позже выступал за команды из низших дивизионов Австрии и Германии. Правда, менял команды почти каждый сезон.

В прошлом году Славов вообще оказался в Иране, где и играет до сегодня.

В итоге, у Кухаревича есть шанс стать первым украинцем, у которого получится во Франции. Для этого форварду, конечно, предстоит много работать, ведь «Труа», вероятно, будет бороться за выживание, но с другой стороны, это и шанс проявить себя.