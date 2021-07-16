«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
Кухаревич подписал контракт с клубом Лиги 1
Нападающий «Руха» продолжит карьеру во Франции
22:11
фото - пресс-служба клуба
20-летний нападающий Николай Кухаревич подписал официальный контракт с «Труа». Об этом стало известно из соцсетей французского клуба.
Футболист будет выступать в Лиге 1. «Труа» по результатам минувшего сезона пробился в элитный дивизион. Контракт украинца рассчитан на 5 сезонов.
Президент «Руха» ранее рассказал, что на форварда претендовали еще и другие клубы.
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