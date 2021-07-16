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Кухаревич подписал контракт с клубом Лиги 1

Нападающий «Руха» продолжит карьеру во Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
22:11
Кухаревич подписал контракт с клубом Лиги 1
фото - пресс-служба клуба

20-летний нападающий Николай Кухаревич подписал официальный контракт с «Труа». Об этом стало известно из соцсетей французского клуба.

Футболист будет выступать в Лиге 1. «Труа» по результатам минувшего сезона пробился в элитный дивизион. Контракт украинца рассчитан на 5 сезонов.


Президент «Руха» ранее рассказал, что на форварда претендовали еще и другие клубы.

Антон Кривенко
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Теги

Рух Николай Кухаревич

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