Кухаревич объяснил свою аренду в чемпионат Бельгии

Форвард решил подготовиться к игре во Франции в более слабой лиге

Николай Кухаревич / фото - Oud-Heverlee Leuven

Украинский нападающий «Труа» Николай Кухаревич рассказал, почему решил уйти в аренду в бельгийский «Левен»:

«Чтобы иметь больше игровой практики, я решил обратиться попросить руководство подыскать мне вариант с арендой. Общими усилиями остановили свой выбор на «Левене», который мной активно интересовался еще до перехода в «Труа». «Левен» находится среди аутсайдеров в элитном дивизионе Бельгии и, одним из моих конкурентов в борьбе за место в старте будет иранский легионер Кавех Ризайе, перешедший в августе из «Брюгге». Пока что это все, что мне известно, поскольку я сменил «прописку» буквально перед закрытием трансферного «окна» и еще не провел ни одной тренировки в составе «Левена». Однако, очень надеюсь, что 12 сентября, когда «Левен» будет принимать «Кортрейк», то окажусь в заявке».

В текущем сезоне форвард провел лишь 13 минут на поле в двух матчах Лиги 1, поэтому решил перейти в клуб, где будет получать стабильное игровое время.

Практика показала, что бельгийский чемпионат – хорошее место для развития украинских игроков. Ранее через Про-лигу прошел Руслан Малиновский, в последствии перешедший в «Аталанту» и ставший лучшим ассистентом Серии А, и Роман Яремчук, которого этим летом за 17 миллионов евро приобрела «Бенфика».

Напомним, Кухаревич заявил, что конкурировать на уровне Лиги 1 ему чрезвычайно сложно.