Кухаревич отличился дебютным голом за «Труа»

Украинец провел на поле 50 минут в контрольном матче

Николай Кухаревич / Фото - Труа

В контрольном поединке в рамках подготовки к новому сезону «Труа» уступил «Мецу».

Нападающий новичка Лиги 1 Николай Кухаревич появился на поле с первых минут. Украинцу удалось открыться счет в начале встречи. Это его дебютный гол за клуб.

Однако довольно быстро сопернику удалось отыграться – забил Ньян. А под перерыв «Труа» еще и остался в меньшинстве. Удаление заработал Бомбо.

На 50-й минуте тренер провел серию замен. Кухаревич также покинул поле. Без форварда команда не сумела отыграться после гола Джозефа.

Напомним, украинец подписал контракт с «Труа» в середине июля.

Контрольный матч

«Труа» – «Мец» 1:2

Голы: Кухаревич, 7 – Ньян, 10, Джозеф, 49

Бомбо («Труа»)