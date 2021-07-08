Кухаревич прибыл в расположение клуба Лиги 1

Экс-форвард «Руха» присоединился к новой команде

Николай Кухаревич / Фото - ФК Рух

Нападающий Николай Кухаревич прибыл в расположение «Труа». Во французский клуб украинец перешел из львовского «Руха».

По завершении сезона в УПЛ форварда беспокоила травма. Сейчас он восстановился от повреждения и готов приступить к занятиям с новыми партнерами.

Футболист будет выступать в Лиге 1. «Труа» по результатам минувшего сезона пробился в элитный дивизион. Контракт украинца рассчитан до 30 июня 2023 года.

Отметим, что клуб входит в City Football Group. Ранее Кухаревич оценил вероятность того, что его заметит главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.