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Кухаревич прибыл в расположение клуба Лиги 1

Экс-форвард «Руха» присоединился к новой команде
Футбол Лига 1 (Франция)
18:39
Кухаревич прибыл в расположение клуба Лиги 1
Николай Кухаревич / Фото - ФК Рух

Нападающий Николай Кухаревич прибыл в расположение «Труа». Во французский клуб украинец перешел из львовского «Руха».

По завершении сезона в УПЛ форварда беспокоила травма. Сейчас он восстановился от повреждения и готов приступить к занятиям с новыми партнерами.

Футболист будет выступать в Лиге 1. «Труа» по результатам минувшего сезона пробился в элитный дивизион. Контракт украинца рассчитан до 30 июня 2023 года.

Отметим, что клуб входит в City Football Group. Ранее Кухаревич оценил вероятность того, что его заметит главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Николай Кухаревич Труа Рух

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