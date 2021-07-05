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Кулач: «Наслаждаюсь каждым днем в «Динамо»

Игрок проводит сбор с киевским клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
11:16
Кулач: «Наслаждаюсь каждым днем в «Динамо»
Владислав Кулач / фото - Football24

Лучший бомбардир минувшего чемпионата Украины Владислав Кулач, находящийся на просмотре в «Динамо» на сборах команды в Швейцарии, рассказал о своих эмоциях, от возможного перехода в киевский клуб:

Влад, какие впечатления от первых спаррингов в новой команде?

«Мы провели два хороших матча против хороших команд. Плохо, что не выиграли, ведь Динамо — это такой клуб, который должен побеждать всегда. В то же время, идет подготовительный процесс, решаются определенные задачи. Мира Луческу просит нас, чтобы мы контролировали мяч, отталкивались от своей игры. Я уверен, что с каждым поединком будет получатся все лучше и лучше, и команда будет улучшать свою игру».

Нагрузки приличные?

«Да, физически команда много работает. Первые дни мне было очень тяжело, ведь я присоединился к ребятам по ходу сборов. Впрочем, уже втянулся и с каждым днем становится легче».

Тебе доводилось проходить сборы с Мирчей Луческу, когда ты был в Шахтере?

«Нет. Меня привлекали к тренировкам с первой командой, но это было несколько раз. Именно на сборах я не был».

Но Луческу помнит тебя?

«Да, мы уже пообщались, и Мистер сказал, что хочет проверить, готов ли я для Динамо».

Требования тренера сильно поменялись, по сравнению с его работой в Шахтере?

«В то время я никогда не был даже в недельном цикле первой команды, поэтому мне судить сложно. Но, общаясь со старшими ребятами, понимаю, что тренировки особо не отличаются. На сборах цель прежняя — это физическая подготовка, контроль мяча, работа над развитием атаки. Так что тренировочный процесс, думаю, не сильно поменялся.

На теориях Мистер много рассказывает о своей философии, о развитии каждого футболиста и команды в целом. Настаивает на том, чтобы мы улучшали свою игру каждый день, на каждой тренировке».

Ты находишься на просмотре. Как долго он будет продолжаться?

«Я не знаю, но об этом не думаю. Просто наслаждаюсь каждым днем пребывания в Динамо. У меня появился такой шанс, и я буду делать все возможное, чтобы закрепиться здесь. Каждый день в таком клубе можно многому научиться. Конечно, я хочу остаться, и приложу для этого максимум усилий».

В Ворскле всегда был хороший коллектив. А в Динамо?

«Все отлично, меня хорошо приняли. Сейчас много молодых ребят, но есть и опытные исполнители. Мы все вместе смотрели матчи сборной Украины на Евро-2020. Считаю, что наша команда добилась хорошего результата, хотя последняя игра, безусловно, расстроила».

Игрок покинул «Ворсклу» этим летом на правах свободного агента. Теперь лучший бомбардир УПЛ 20/21 находится на просмотре в «Динамо» и после сборов в Лозанне наставник киевлян Мирча Луческу решит, нужен ли ему форвард. Полузащитник Александр Андриевский заявил, что Кулачу по началу было сложно влиться в тренировочный процесс.

Высока вероятность, что нападающий подпишет полноценный контракт с клубом этим летом, ведь «Динамо» потеряло Артема Беседина, который пропустит полгода после страшной травмы, полученной в матче за сборную Украины.

Напомним, ранее Лендев рассказал о главных требованиях Луческу.

Источник: ФК Ворскла Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Владислав Кулач Мирча Луческу

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