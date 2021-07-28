Кулач: «После беседы с Луческу появилась уверенность, что все будет хорошо»

Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач высказался по поводу подписания контракта со столичным клубом.

Положительно ли повлиял месяц сборов на знакомство с Луческу? Думаю да, ведь тренер увидел меня в деле и составил впечатление о моих возможностях. Это хорошо, что я провел все сборы с командой в статусе потенциального новичка.

На сборах всегда тяжело. Думаю, в чемпионате игры будут немного другие, хотя сейчас и в Украине все команды хорошего уровня. На то это и сборы, чтобы встретиться с разными соперниками из разных стран – тем интереснее, что игры международные.

Для того мы усердно и много работали, чтобы добиваться результата как в чемпионате, так и в кубке и Лиге чемпионов. Будем делать все возможное, чтобы радовать болельщиков и как можно чаще побеждать.

Еще перед сборами мы разговаривали с Мирчей Луческу, и после этой беседы у меня была уверенность в том, что в итоге все будет хорошо. Получив этот шанс, я просто не мог его не использовать. Хорошо, что все так сложилось, думаю, все довольны. Конечно, было психологически немного тяжело, поскольку присутствовала неопределенность, я не знал, что будет дальше, но в итоге это не помешало мне.

Наверное, я делал все правильно, раз забил столько мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Конечно, сделать этот шаг мне очень помогали партнеры всей командой. Теперь можно ставить перед собой даже более высокие цели. Хочу помогать «Динамо» и превзойти те достижения, которые были в прошлом сезоне.

Конечно, мне хотелось бы помогать «Динамо» как можно дольше, и я буду стараться все для этого делать. Как минимум, хочется помочь команде выиграть все трофеи в Украине – это первостепенная задача. И конечно, постараться забить как можно больше мячей.

Буду выступать под 28-м номером. Я перешел в «Динамо» в 28 лет, да и вообще этот номер мне нравится, поэтому его и выбрал. Хотелось ли бы мне выйти с «Вересом»? Да, конечно. Я провел с командой все сборы, поэтому готовлюсь к матчу так же, как и все остальные футболисты.