«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии
Кулач принес победу «Динамо» над грузинским клубом
Форвард забил единственный мяч
Фото: ФК Динамо
«Динамо» обыграло «Динамо» Тбилиси в контрольном матче на сборе в Турции.
Единственный мяч оформил Владислав Кулач. Он забил в первом тайме.
Товарищеский матч:
«Динамо» – Динамо» Тбилиси 1:0
Гол: Кулач, 21
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Боль, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Витиньо, Шкурин, Кулач.
«Динамо» Тбилиси в прошлом сезоне заняло второе место в чемпионате Грузии.