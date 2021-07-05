Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»

Форвард сейчас является свободным агентом
Футбол Украинская Премьер-лига
12:12
Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»
Владислав Кулач / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский форвард Владислав Кулач, который проходит сборы с «Динамо», рассказал, почему не продлил контракт с «Ворсклой».

- Как так получилось, что ты ушел свободным агентом? Неужели «Ворскла» не предлагала тебе новый контракт еще зимой?

– Зимой – нет. Месяца за полтора до окончания соглашения разговор был, но мы решили вернуться к нему в конце сезона.

Я благодарен «Ворскле» за все, что она для меня сделала. Меня здесь дважды хорошо приняли. Мы занимали третье место в УПЛ, выступали в групповом раунде Лиги Европы, выходили в финал Кубка Украины. Полтава стала для меня вторым домом. Я всегда буду поддерживать «Ворсклу».

- В СМИ из тебя рисуют этакого рвача. Мол, выбрал не футбол, а деньги.

– Я не знаю, кто за этим стоит и кому это выгодно. У меня была зарплата около 15 тысяч евро? Это смешно. В «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет. В Полтаве у меня была обычная, средняя зарплата, и руководители клуба это могут подтвердить.

Пишут, что у меня было 20 переходов в карьере. Так я бы им посоветовал купить калькулятор. Могу подарить. Но дело даже не в этом.

Как можно говорить, что я выбрал не футбол? Возможный переход в «Динамо» – это не футбол? Тысячи отечественных игроков мечтают попасть в этот клуб, живут такой целью, а тот, кто этого не понимает, пожалуй, выбрал, скорее всего, не ту профессию и не знает, что такое шаг вперед.

- Тебя это сильно задело?

– На слухи стараюсь не реагировать, но у нас сейчас такой мир, что практически все СМИ подхватывают все подряд – любую чушь. Неужели тяжело было проверить? Мне никто даже не позвонил, не спросил.

Да, у нас был разговор с «Ворсклой» по новому контракту, но я и близко не просил ту сумму, которую называют. Я понимаю, что ошибки бывают у всех, но ложь не приму никогда.

- Давай тогда окончательно закроем тему финансов. Без долгов из «Ворсклы» в последние годы мало кто уходит. Ты стал исключением?

– Небольшая задолженность есть, но я уверен, что руководство решит этот вопрос в ближайшее время. В последний сезон проблем не было, но во время карантина были небольшие задержки. Все это мелочи


Ранее Кулач рассказал, как его приняли в «Динамо».

Источник: zbirna.com Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Кулач Ворскла

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»
Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:40
1
Кулач: «Наслаждаюсь каждым днем в «Динамо»
Кулач: «Наслаждаюсь каждым днем в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:16
«Ворскла» объявила о подписании экс-форварда «Динамо»
«Ворскла» объявила о подписании экс-форварда «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июля 10:12
Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 16:19
Известны финансовые требования Кулача, которая не приняла «Ворскла»
Известны финансовые требования Кулача, которая не приняла «Ворскла»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 12:27
Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ: «Моя цель – подписать контракт с «Динамо»
Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ: «Моя цель – подписать контракт с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 июня 11:59

Новости: Футбол

Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»
Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:40
Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»
Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»
Евро-2020
12:30
Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь – источник
Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь – источник
Суперкубок Украины
12:21
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Евро-2020
12:15
Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»
Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»
Украинская Премьер-лига
12:12
«Металлист» подписал воспитанника «Динамо»
«Металлист» подписал воспитанника «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:03
Лидер «Тоттенхэма»: «Я виню в своих неудачах только себя»
Лидер «Тоттенхэма»: «Я виню в своих неудачах только себя»
Премьер-Лига (Англия)
11:59
Экс-игрок «Динамо»: «Лобановский устроил скандал в раздевалке, но кричал на опытных, а не на молодых»
Экс-игрок «Динамо»: «Лобановский устроил скандал в раздевалке, но кричал на опытных, а не на молодых»
Украинская Премьер-лига
11:51
Саутгейт считает Данию сильной командой
Саутгейт считает Данию сильной командой
Евро-2020
11:44
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости