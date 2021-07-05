Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»

Владислав Кулач / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский форвард Владислав Кулач, который проходит сборы с «Динамо», рассказал, почему не продлил контракт с «Ворсклой».

– Зимой – нет. Месяца за полтора до окончания соглашения разговор был, но мы решили вернуться к нему в конце сезона.

Я благодарен «Ворскле» за все, что она для меня сделала. Меня здесь дважды хорошо приняли. Мы занимали третье место в УПЛ, выступали в групповом раунде Лиги Европы, выходили в финал Кубка Украины. Полтава стала для меня вторым домом. Я всегда буду поддерживать «Ворсклу».

- В СМИ из тебя рисуют этакого рвача. Мол, выбрал не футбол, а деньги.

– Я не знаю, кто за этим стоит и кому это выгодно. У меня была зарплата около 15 тысяч евро? Это смешно. В «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет. В Полтаве у меня была обычная, средняя зарплата, и руководители клуба это могут подтвердить.

Пишут, что у меня было 20 переходов в карьере. Так я бы им посоветовал купить калькулятор. Могу подарить. Но дело даже не в этом.

Как можно говорить, что я выбрал не футбол? Возможный переход в «Динамо» – это не футбол? Тысячи отечественных игроков мечтают попасть в этот клуб, живут такой целью, а тот, кто этого не понимает, пожалуй, выбрал, скорее всего, не ту профессию и не знает, что такое шаг вперед.

- Тебя это сильно задело?

– На слухи стараюсь не реагировать, но у нас сейчас такой мир, что практически все СМИ подхватывают все подряд – любую чушь. Неужели тяжело было проверить? Мне никто даже не позвонил, не спросил.

Да, у нас был разговор с «Ворсклой» по новому контракту, но я и близко не просил ту сумму, которую называют. Я понимаю, что ошибки бывают у всех, но ложь не приму никогда.

- Давай тогда окончательно закроем тему финансов. Без долгов из «Ворсклы» в последние годы мало кто уходит. Ты стал исключением?

– Небольшая задолженность есть, но я уверен, что руководство решит этот вопрос в ближайшее время. В последний сезон проблем не было, но во время карантина были небольшие задержки. Все это мелочи