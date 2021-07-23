Кулач выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с сенсационной командой Бундеслиги

Киевляне проведут первый контрольный поединок в Австрии

Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

В первом контрольном матче в рамках третьего предсезонного сбора в Австрии «Динамо» сыграет с «Унионом». Поединок начнется в 18:00 по Киеву.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился со стартовым составом на игру. Нападающий Владислав Кулач, находящийся на просмотре, выйдет с первых минут.

Отметим, что берлинская команда в минувшем сезоне Бундеслиги была дебютантом элитного дивизиона. Ей сразу же удалось пробиться в еврокубки

Ранее стало известно, что проходивший просмотр в «Динамо» Коробенко не продолжит карьеру в Киеве.