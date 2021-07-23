Коробенко не подошел «Динамо»
Кулач выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с сенсационной командой Бундеслиги
Киевляне проведут первый контрольный поединок в Австрии
23 июля 17:42
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев
В первом контрольном матче в рамках третьего предсезонного сбора в Австрии «Динамо» сыграет с «Унионом». Поединок начнется в 18:00 по Киеву.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился со стартовым составом на игру. Нападающий Владислав Кулач, находящийся на просмотре, выйдет с первых минут.
Отметим, что берлинская команда в минувшем сезоне Бундеслиги была дебютантом элитного дивизиона. Ей сразу же удалось пробиться в еврокубки.
Ранее стало известно, что проходивший просмотр в «Динамо» Коробенко не продолжит карьеру в Киеве.
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