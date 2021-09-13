Куман: «Благодаря мне у «Барселоны» есть будущее»

Голландец считает, что сможет добиться успеху в каталонском клубе

Рональд Куман / фото - TEAMtalk

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал Sport.es о своих отношениях с президентом «блаугранас» Жоаном Лапортой:

«Мои отношения с Лапортой улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что, что, я думаю, неправильно. Он предположил, что тренер не обладает всей властью. Он слишком много говорил. Полагаю, вы всегда должны вносить ясность. Когда у вас как у клуба нет ясности насчёт будущего тренера, возникают спекуляции. Тренеру же, естественно, это не нравится. Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать «Барселону». У меня здесь всё хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее».

Голландец возглавил «блаугранас» прошлым летом, и взял в минувшем сезоне с командой кубок Испании.

Специалиста назначил еще экс-президент каталонцев Хосеп Бартомеу, но Лапорта заверил, что доверяет Куману. Как сообщают СМИ,боссы «сине-гранатовых» уже готовят новый контракт.