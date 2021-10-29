Куман – худший тренер «Барселоны» за последние 18 лет по проценту побед

Нидерландец был уволен

Фото: Marca

«Барселона» уволила тренера Рональда Кумана. По статистике проценту побед голландец – худший тренер «Барсы» за последние 18 лет. У него лишь 58% игр.

Под его руководством «Барса» провела 67 игр, сумела выиграть 39 поединков, 12 раз сыграла вничью и 16 раз уступила своим соперникам.

К примеру, у экс-тренера каталонцев Кике Сетьена этот показатель лучше – 64%.

У Кумана худший результат за 18 лет. Хуже был у Радомира Антича, который тренировал команду аж в 2003-м году. За 24 игры он выиграл 12 матчей, сообщает ESPN.

«Барселона» уже назначила временного тренера.