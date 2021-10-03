Куман: «Лапорта поступил правильно, что не уволил меня»

Рональд Куман / Фото: Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о заявлении президента клуба Жоана Лапорты касательно будущего наставника в команде. Слова специалиста приводит Marca.

Но мы «Барселона» и должны побеждать. На каждого тренера оказывается давление, а в «Барсе» и подавно.

Мы хорошо пообщались с президентом, он обсудил все со своими людьми и принял решение. Мы с ним говорили о команде, я объяснил свое понимание проблемы, свои способы улучшить ситуацию. Нам не хватает футболистов в атаке.

Результаты важны, и доверие зависит от них. У нас впереди три домашних матча, которые нужно выигрывать. Но надежды велики, поскольку впереди двухнедельная пауза. Мы не хотели рисковать Альбой сегодня, плюс станет лучше Фати, Дембеле и Агуэро тоже близки к возвращению. У нас появятся варианты в атаке – ведь это умелые футболисты. Нам нужно исправить ошибки, которые были сделаны сегодня».