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Куман: «Лапорта сказал мне не беспокоиться о контракте Месси»

В «Барселоне» уверены, что капитан останется
Футбол Примерa (Испания)
13:08
Куман: «Лапорта сказал мне не беспокоиться о контракте Месси»
фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал Marca, как проходят переговоры клуба с Лионелем Месси:

«Если проблема не решена, приходится беспокоиться. Но я уверен, что Лапорта разберется с этим вопросом, потому и для клуба, и для Ла Лиги важно, чтобы лучший игрок в мире остался. Мы все должны сделать так, чтобы он остался.

Лапорта сказал мне не беспокоиться. Мы уверены, что договоримся с Лео о соглашении на несколько лет. Он всегда демонстрировал, что хочет остаться в «Барсе».

Лео всегда выкладывался по полной ради этого клуба, надеюсь, он останется. Я думаю, что ему стоит остаться, потому что закончить в другой команде – это будет не очень хорошо».

1 июля Месcи официально стал свободным агентом после истечения контракта с клубом. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что переговоры с игроком о новом соглашении идут хорошо, но глава Примеры Хавьер Тебас заявил, что ни один клуб мира не сможет платить аргентинцу его прежнюю зарплату.

Напомним, Хосе Чилаверт заявил, что в финале Копа Америка Месси придется играть против не только против Бразилии, но и против судей.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол) Рональд Куман

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