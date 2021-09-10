Куман: «Люк Де Йонг играет в центре лучше, чем Неймар»

Голландец продолжает оправдывать целесообразность покупки соотечественника

Люк Де Йонг / фото - Twitter

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассыпался в комплиментах в адрес нового приобретения каталонцев, голландского нападающего Люка Де Йонга. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo:

«Считаю, что в центральной зоне де Йонг действует даже лучше, чем Неймар. У каталонцев давно не было игроков такого типа, его переход позволит мне прибегать к более активной ротации».

Нападающего из «Севильи» купили на замену ушедшему в «Атлетико» Антуану Гризманну.

Де Йонг раньше работал под руководством Кумана в сборной Нидерландов. В команде есть еще двое игроков, с которыми специалист работал в национальной команде: Мемфис Депай и Фрэнки Де Йонг.

В минувшем сезоне у голландского форварда 10 результативных действий в 48 матчах, в то время как Неймар, с которым его сравнивал наставник «блаугранас», набрал 28 очков по системе гол+пас в 31 встрече.

Напомним, Куман объяснил уход Луиса Суареса в «Атлетико» прошлым летом.