Куман – об принятии решения о трансфере Суареса: «Я подумал, что это будет хорошо»

Рональд Куман / Фото: Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе Луиса Суареса из каталонского клуба в 2020-м году. Его слова приводит Diario Sport.

– Сожалений не было. Я прибыл в «Барсу», меня назначили, чтобы изменить ситуацию в команде. И мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет.

Мы думали, что он перейдет в «Ювентус», а не в «Атлетико», но вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба.