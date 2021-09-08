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Куман – об принятии решения о трансфере Суареса: «Я подумал, что это будет хорошо»

Уругваец покинул каталонский клуб из-за решения наставника
Футбол Примерa (Испания)
8 сентября 21:39
Куман – об принятии решения о трансфере Суареса: «Я подумал, что это будет хорошо»
Рональд Куман / Фото: Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе Луиса Суареса из каталонского клуба в 2020-м году. Его слова приводит Diario Sport.

– Вы когда-нибудь сожалели о том, что позволили Суаресу уйти в «Атлетико»?

– Сожалений не было. Я прибыл в «Барсу», меня назначили, чтобы изменить ситуацию в команде. И мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет.

Мы думали, что он перейдет в «Ювентус», а не в «Атлетико», но вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба.


Ранее Куман высказался об уходе Антуана Гризманна.

Петр Приходько
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Теги

Рональд Куман Луис Суарес

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