Куман – о игре с «Реалом»: «Результат не будет иметь решающего характера»

Рональд Куман / фото - AS

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился со Sport.es ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках девятого тура Примеры:

Это важная игра. Мы можем показать, что находимся на правильном пути, поэтому результат тоже важен. Должны играть без страха и с желанием победить с самого начала матча.

У обеих команд многое поставлено на карту. При этом результат матча не будет иметь решающий характер.

Не знаю, верят ли в нас болельщики, но мы верим в себя. Явного фаворита нет. Мы играем дома, болельщики на нашей стороне. У меня нет страха».