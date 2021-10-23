Куман – о игре с «Реалом»: «Результат не будет иметь решающего характера»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился со Sport.es ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках девятого тура Примеры:
«Нас ждёт большой матч, мы очень взволнованы. Будет отличная атмосфера, постараемся, чтобы наши болельщики получили удовольствие.
Это важная игра. Мы можем показать, что находимся на правильном пути, поэтому результат тоже важен. Должны играть без страха и с желанием победить с самого начала матча.
У обеих команд многое поставлено на карту. При этом результат матча не будет иметь решающий характер.
Не знаю, верят ли в нас болельщики, но мы верим в себя. Явного фаворита нет. Мы играем дома, болельщики на нашей стороне. У меня нет страха».
Игра состоится уже завтра, 24 октября в 17:15. Онлайн трансляция матча.
Оба своих «Классико» в минувшем сезоне Куман проиграл. Но президент каталонцев немного снял с тренера давление перед матчем, заявив, что не уволит его в случае поражения.
Комментарии 0