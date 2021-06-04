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Куман: «Рад, что мне доверяют»

Главный тренер «Барселоны» – о целях команды на следующий сезон
Футбол Примерa (Испания)
22:41
Куман: «Рад, что мне доверяют»
Роналд Куман / фото - Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о целях команды на следующий сезон, а также поблагодарил руководство клуба за доверие и поддержку.

«С облегчением сообщаю, что футболисты и сотрудники теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.

Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось. У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную «Барсу» и преуспеть!».

Напомним, «Барселона» презентовала Агуэро.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Рональд Куман Барселона (футбол)

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