Официально. Куман продолжит работать в «Барселоне»
Куман: «Рад, что мне доверяют»
Главный тренер «Барселоны» – о целях команды на следующий сезон
22:41
Роналд Куман / фото - Eurosport
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о целях команды на следующий сезон, а также поблагодарил руководство клуба за доверие и поддержку.
«С облегчением сообщаю, что футболисты и сотрудники теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.
Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось. У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную «Барсу» и преуспеть!».
Напомним, «Барселона» презентовала Агуэро.
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