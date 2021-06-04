Куман: «Рад, что мне доверяют»

Роналд Куман / фото - Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о целях команды на следующий сезон, а также поблагодарил руководство клуба за доверие и поддержку.

Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось. У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную «Барсу» и преуспеть!».