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Куман: «С Де Йонгом мы сможем играть прямолинейнее»
У «Барселоны» – новый форвард
17:22
Люк де Йонг / Фото: Eurosport
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о новом форварде команде Люке де Йонге. Его слова приводит Diario Sport.
– Был ли приход де Йонга импровизацией после ухода Гризманна?
– Нет, потому что вариант рассматривался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть в нашем распоряжение, и я подумал о де Йонге, потому что хорошо его знаю.
На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у «Барсы» нет форварда вроде де Йонга. Он дает нам разные возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых.
С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером
Отметим, что Де Йонг уже работал с Куманом в сборной Нидерландов.
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