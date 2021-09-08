Куман: «С Де Йонгом мы сможем играть прямолинейнее»

Люк де Йонг / Фото: Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о новом форварде команде Люке де Йонге. Его слова приводит Diario Sport.

– Нет, потому что вариант рассматривался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть в нашем распоряжение, и я подумал о де Йонге, потому что хорошо его знаю.

На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у «Барсы» нет форварда вроде де Йонга. Он дает нам разные возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых.

С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером