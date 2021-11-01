Куман требует у «Барселоны» выплатить ему 12 миллионов

Это прописано у него в контракте

Роналд Куман / фото - CNBC

Уже бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман требует у каталонцев выплаты неустойки в размере 12 миллионов евро.

Как сообщает портал Mundo Deportivo, специалист не хочет идти на уступки и намерен судиться с «сине-гранатовыми» в случае если не получит должною ему по контракту сумму отступных за досрочное расторжение соглашения.

Стоит отметить, что «Барселона» еще не рассчиталась с другим своим бывшим тренером Кике Сетьеном, который уже пол года добивается выплаты в 14 млн евро через суд.

Напомним, сразу 4 ключевых игрока «Барселоны» вернулись в общую группу накануне матча с «Динамо»