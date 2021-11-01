«Барселона» потеряла очки в первом матче без Кумана. Во вторник – игра с «Динамо»
Куман требует у «Барселоны» выплатить ему 12 миллионов
Это прописано у него в контракте
07:49
Роналд Куман / фото - CNBC
Уже бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман требует у каталонцев выплаты неустойки в размере 12 миллионов евро.
Как сообщает портал Mundo Deportivo, специалист не хочет идти на уступки и намерен судиться с «сине-гранатовыми» в случае если не получит должною ему по контракту сумму отступных за досрочное расторжение соглашения.
Стоит отметить, что «Барселона» еще не рассчиталась с другим своим бывшим тренером Кике Сетьеном, который уже пол года добивается выплаты в 14 млн евро через суд.
Напомним, сразу 4 ключевых игрока «Барселоны» вернулись в общую группу накануне матча с «Динамо»
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