Куман: «Все планы на сезон разрабатывались с учетом нахождения Месси в команде»

Фото: As

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе из команды Лионеля Месси. Его слова приводит Diario Sport.

– Это было серьезное потрясение. Все планы на сезон разрабатывались с учетом его нахождения в команде. Лео тоже был очень мотивирован.

Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Это не просто Месси – ушел символ клуба