Куман: «С Де Йонгом мы сможем играть прямолинейнее»
Куман: «Все планы на сезон разрабатывались с учетом нахождения Месси в команде»
Аргентинец покинул «Барселону»
17:29
Фото: As
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе из команды Лионеля Месси. Его слова приводит Diario Sport.
– Что было у вас в голове, когда до вас дошли новости о Месси?
– Это было серьезное потрясение. Все планы на сезон разрабатывались с учетом его нахождения в команде. Лео тоже был очень мотивирован.
Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Это не просто Месси – ушел символ клуба
Ранее Куман высказался о трансфер форварда Люка де Йонга в «Барселону».
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